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Движение судов в Босфоре остановилось из-за поломки шедшего на Украину сухогруза

Движение судов в Босфоре остановилось из-за поломки шедшего на Украину сухогруза Briza

Фото: Serguei Fomine/ Globallookpress.com

Движение судов в проливе Босфор было остановлено из-за поломки сухогруза Briza, шедшего на Украину. Об этом сообщило агентство Anadolu со ссылкой на Главное управление береговой охраны Турции.

Отмечается, что 107-метровое судно бросило якорь в районе Кандилли из-за неисправности механизмов.

К сухогрузу направились два буксира, усилиями береговой охраны его удалось пришвартовать в районе Ахыркапы.

Аналогичная ситуация в проливе Босфор произошла 1 сентября. Движение судов было остановлено из-за аварии сухогруза Lady Zehma, который шел с Украины в Италию с тремя тысячами тонн кукурузы на борту. Корабль сел на мель возле стамбульского района Бебек.

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Марина Совина
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