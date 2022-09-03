Назван самый популярный тип квартир в новостройках Москвы и Подмосковья

Эксперт по недвижимости Кузнецова назвала однушки самыми популярными в новостройках Москвы

Если говорить о массовом сегменте, то на первичном рынке старой Москвы наиболее востребованными являются однокомнатные квартиры, средняя площадь которых составляет 37,5 квадратных метров. Об этом «Ленте.ру» рассказала гендиректор «НДВ Супермаркет Недвижимости» Наталия Кузнецова.

Спрос в Москве

По ее словам, на однушки приходится доля спроса в размере 37 процентов. На втором месте по популярности на рынке новостроек находятся двухкомнатные квартиры со средним метражом 55,8 квадратных метров. Спрос на них — 30,9 процентов. На долю студий со средней площадью 24,3 квадратных метра приходится 16,7 процентов сделок.

«На рынке более высокого ценового сегмента, в бизнес-классе, наибольшим спросом пользуются двухкомнатные квартиры (средняя площадь — 59,3 квадратных метра), в общем объеме спроса они занимают 30,7 процентов. На долю однокомнатных квартир со средним метражом 41,3 квадратных метра приходится 27,1 процент сделок. Студии средней площадью 26,4 квадратных метра приобретают 12,5 процентов покупателей», — поделилась Кузнецова.

Причины распределения спроса

Высокий спрос на малоформатные квартиры обусловлен ростом цен на недвижимость, из-за которого потребители выбирают для себя наиболее бюджетные варианты, считает специалист. Причем это касается и высокого ценового сегмента.

«Средняя площадь реализованных квартир в июле 2022 года в массмаркете составила 46 квадратных метров, что на 4,5 процентов меньше, чем год назад. В бизнес-классе — 57,2 квадратных метра, и это на 5 процентов меньше, чем в июле прошлого года», — отметила она.

Спрос в Подмосковье

На подмосковном рынке новостроек наибольшая часть спроса приходится также на однокомнатные и двухкомнатные квартиры — по 34,4 и 30,4 процента соответственно.

«За год средняя площадь однушек снизилась на 2,5 процента и составила 36,5 квадратных метров, двухкомнатных квартир — на 4 процента, до 53,7 квадратных метров, трехкомнатных лотов — на 9 процентов, до 65,5 квадратных метров», — подытожила Кузнецова.

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