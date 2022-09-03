Число погибших на Камчатке туристов возросло

Прокуратура сообщила о гибели пяти туристов при восхождении на вулкан на Камчатке

Число туристов, которые погибли при восхождении на вулкан на Камчатке, возросло. Об этом региональная прокуратура сообщила в Telegram-канале.

Там уточнили, что в российском регионе погибли пять туристов. Всего группа состояла из 12 человек из разных регионов, среди которых Алтайский, Приморский и Камчатский края, а также Москва, Новосибирская и Владимирская области.

«Прокуратура проверит организацию и проведение туристического тура, результаты процессуальной проверки, проводимой по данному факту следственным органом поставлены на контроль», — сообщили в ведомстве.

Telegram-канал «112» опубликовал список группы туристов, которые попали в ЧП на Камчатке. В восхождении на Ключевскую сопку участвовали Иван Алабугин, Андрей Мищенко, Павел Семеничев, Максим Соловьев, Андрей Киприянов, Роман Аверин, Екатерина Косюк, Андрей Гутор, Александр Жиловачик, Евгений Сорокин, Анастасия Усачева, Игорь Михайловский.

По данным авторов канала, туристическая группа была зарегистрированной, альпинисты были участниками туристического клуба из Новосибирска.

Ранее сообщалось о гибели четырех человек на Камчатке. По предварительным данным, во время восхождения на сопку четыре человека на высоте 4158 сорвались и упали в пропасть, еще трое пострадали. На место вылетел вертолет МЧС.