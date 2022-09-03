Белый дом прокомментировал планы США поставить Тайваню крупную партию оружия

Белый дом сообщил, что возможная поставка Тайваню оружия вызвана исходящей от КНР угрозой

Специальный помощник президента США, старший директор по Китаю в Совете национальной безопасности Белого дома Лора Розенбергер прокомментировала планы Вашингтона поставить Тайваню крупную партию оружия, общая сумма которой превышает миллиард долларов. По ее словам, данная необходимость вызвана исходящей от Пекина угрозой, сообщает Reuters.

«Поскольку [Китай] продолжает усиливать давление на Тайвань, мы предоставляем Тайваню все необходимое для поддержания его способности к самообороне», — заявила представитель американской администрации.

Она также добавила, что возможная сделка отражает оценку США той степени угрозы, которая исходит от КНР.

Ранее Пресс-секретарь китайского посольства в Вашингтоне Лю Пэнъюй оценил намерения США осуществить поставку Тайваню вооружений на сумму 1,1 миллиарда долларов. По его словам, данное решение серьезно угрожает дальнейшим отношениям Пекина с Вашингтоном.