Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Белый дом прокомментировал планы США поставить Тайваню крупную партию оружия

Белый дом сообщил, что возможная поставка Тайваню оружия вызвана исходящей от КНР угрозой

Фото: Pixabay

Специальный помощник президента США, старший директор по Китаю в Совете национальной безопасности Белого дома Лора Розенбергер прокомментировала планы Вашингтона поставить Тайваню крупную партию оружия, общая сумма которой превышает миллиард долларов. По ее словам, данная необходимость вызвана исходящей от Пекина угрозой, сообщает Reuters.

«Поскольку [Китай] продолжает усиливать давление на Тайвань, мы предоставляем Тайваню все необходимое для поддержания его способности к самообороне», — заявила представитель американской администрации.

Она также добавила, что возможная сделка отражает оценку США той степени угрозы, которая исходит от КНР.

Ранее Пресс-секретарь китайского посольства в Вашингтоне Лю Пэнъюй оценил намерения США осуществить поставку Тайваню вооружений на сумму 1,1 миллиарда долларов. По его словам, данное решение серьезно угрожает дальнейшим отношениям Пекина с Вашингтоном.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
«Газпром» полностью остановил работу «Северного потока»
Переводчик Рейгана раскрыл его мнение о личности Горбачева
Турфирмы в России лишились возможности подать заявку на финскую визу без клиента
Белый дом прокомментировал планы США поставить Тайваню крупную партию оружия
Российские военные сорвали попытку десанта ВСУ высадиться около Энергодара
Раскрыты последствия укрепления доллара
Российские дипломаты заявили о создании всех условий для беженцев с Украины
Экс-депутат Рады раскрыл последствия провала атаки ВСУ на Херсон
В Британии назвали два прокола главы МИД в отношениях с Россией
Украинские военные открыли огонь по Энергодару
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.