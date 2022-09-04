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В США заявили о превращении Байдена в хрестоматийного фашиста

The Washington Times назвало Байдена и демократов хрестоматийными фашистами

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Президент США Джо Байден и Демократическая партия превращаются в «хрестоматийных фашистов». Такое мнение выразил обозреватель издания The Washington Times Тим Константин (Tim Constantine).

Он обратил внимание на то, что глава Белого дома обвиняют Республиканскую партию в том, что те являются фашистами. Однако, считает публицист, ирония заключается в том, что именно действующая американская администрация демонстрирует «хрестоматийные фашистские тенденции».

Как утверждается в статье, это выражается в том, что демократы распространяют дезинформацию, подавляют критиков, а также пытаются переделать под себя правила игры. В частности, демократическая партия предложила увеличить число судей Верховного суда и начать самим назначать их, напомнил Тим Константин. Кроме того, в первый день своего президентства Байден отменил строительство трубопровода из Канады Keystone XL, что спровоцировало скачок цен на топливо и негативно отразилось на рыночной экономике, добавил он.

Ранее президент Джо Байден, который ранее выступал против иммиграционных ограничений предыдущего главы государства Дональда Трампа, одобрил строительство стены на границе с Мексикой для того, чтобы остановить наплыв мигрантов.

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Марина Совина
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