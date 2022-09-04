В ДНР обвинили ВСУ в обстреле трех населенных пунктов республики за десять минут

СЦКК ДНР обвинил ВСУ в обстреле трех населенных пунктов республики за десять минут

Вооруженные силы Украины (ВСУ) за десять минут обстреляли три населенных пункта в Донецкой Народной Республике. В этом украинских военных обвинило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).

Нападениям подверглись Донецк, Горловка и Зайцево. По ним в сумме было выпущено 15 снарядов. При этом по столице ДНР стреляли из артиллерии калибром 155 миллиметров, стандартного для войск НАТО.

Ранее глава администрации города Энергодар Александр Волга сообщил, что один из артиллерийских снарядов ВСУ попал в энергоблок Запорожской АЭС. По его словам, снаряд насквозь пробил стену неработающего энергоблока. При этом чиновник не уточнил, когда именно произошел этот инцидент.