Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

В Энергодаре сообщили о пробитии снарядом ВСУ энергоблока Запорожской АЭС

Глава Энергодара Волга заявил, что снаряд ВСУ пробил стену энергоблока Запорожской АЭС

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Один из артиллерийских снарядов во время обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) попал в энергоблок Запорожской АЭС (ЗАЭС). Об этом ТАСС рассказал глава администрации города Александр Волга.

По его словам, снаряд насквозь пробил стену неработающего энергоблока. Также он заявил об имеющихся фотодоказательствах. При этом чиновник не уточнил, когда именно произошел этот инцидент.

Материалы по теме:
Генацвале по оружию. Почему грузинские ветераны абхазской и осетинской войн едут сражаться на Украину?
Генацвале по оружию.Почему грузинские ветераны абхазской и осетинской войн едут сражаться на Украину?
1 сентября 2022
Миссия МАГАТЭ добралась до Запорожской АЭС. Что происходит на станции и может ли Энергодар стать новым Чернобылем?
Миссия МАГАТЭ добралась до Запорожской АЭС.Что происходит на станции и может ли Энергодар стать новым Чернобылем?
2 сентября 2022

Тем не менее Волга успокоил, заявив, что система безопасности энергоблоков имеет структуру, которую невозможно нарушить одним попаданием. «Но тем не менее факт остается фактом. Из чего они в следующий раз догадаются стрельнуть», — резюмировал он.

Работа станции в условиях обстрела

Накануне сообщалось, что Запорожская АЭС работает в штатном режиме, несмотря на обстрелы. Однако менее чем через сутки после повреждения линии электропередачи с ЗАЭС была прекращена подача энергии на подконтрольные Киеву территории. При этом пятый и шестой энергоблоки станции продолжали работать.

Впоследствии предприятие «Энергоатом» — государственный оператор всех действующих атомных электростанций Украины — сообщило об отключении от энергосети пятого энергоблока ЗАЭС. Пояснялось, что это было сделано «из-за недостаточной для двух энергоблоков пропускной способности последней, резервной линии».

Материалы по теме:
«До сих пор боюсь открытого неба» Северодонецк перешел под контроль ЛНР. Как горожане пережили бои за город?
«До сих пор боюсь открытого неба»Северодонецк перешел под контроль ЛНР. Как горожане пережили бои за город?
8 августа 2022
«Украину цинично используют» Когда Россия начнет переговоры с Киевом и каким она видит будущее украинского народа?
«Украину цинично используют»Когда Россия начнет переговоры с Киевом и каким она видит будущее украинского народа?
30 июля 2022

Попытка украинских военных захватить АЭС во время инспекции МАГАТЭ

3 сентября российский боец с позывным Скиф рассказал, что ВСУ планировали быстрый штурм Запорожской АЭС. По его словам, около 250 украинских военных двигались на катерах без света, но на большой скорости. Он также сообщил, что противника обнаружила разведка и командование вызвало авиацию, в частности, многоцелевые истребители Су-30 и ударные вертолеты Ка-52. Передовой отряд противника удалось уничтожить. По утверждению Скифа, украинский десант использовал быстроходные катера иностранного производства.

Ранее член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов объяснил обстрелы украинской артиллерией атомной электростанции. По его словам, это является провокацией, целью которой является запугать экспертов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) и показать, что Россия не способна обеспечить безопасность объекта.

Материалы по теме:
«Скажите, что будет дальше?» Что происходит в Изюме после окончания ожесточенных боев
«Скажите, что будет дальше?»Что происходит в Изюме после окончания ожесточенных боев
15 июля 2022
«В тылу опаснее, чем на фронте» Медики-добровольцы — о решении поехать в Донбасс и работе в зоне боевых действий
«В тылу опаснее, чем на фронте»Медики-добровольцы — о решении поехать в Донбасс и работе в зоне боевых действий
29 июля 2022

Делегация МАГАТЭ пробудет на ЗАЭС до 5 сентября. При этом гендиректор агентства Рафаэль Гросси, также приехавший на станцию, подчеркнул, что они будут находиться там столько, сколько нужно. Во время работы миссии станцию посетили журналисты из более чем 30 стран мира.

Город-спутник станции также находится под ударами ВСУ

2 сентября Генеральный штаб Вооруженных сил Украины признался в нанесении ударов в районе контролируемого Россией города-спутника ЗАЭС Энергодара. По утверждению военных, «точными ударами украинских войск уничтожены три артиллерийские системы противника».

При этом Киев отрицает свою причастность в обстрелах ЗАЭС, перекладывая вину за них на Москву. Выступая на заседании Совета Безопасности ООН президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия «без всяких условий» должна как можно скорее передать контроль над станцией миссии МАГАТЭ.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
В Энергодаре сообщили о пробитии снарядом ВСУ энергоблока Запорожской АЭС
Названо число пострадавших в ДНР из-за обстрела ВСУ
19-летний игрок сборной России высказался о срыве трансфера в «Челси»
Раскрыт способ соблюдения личной гигиены в довоенной Москве
Германия направит Украине помощь для беженцев
Папа Римский расформировал руководство Мальтийского ордена
В ДНР обвинили ВСУ в обстреле трех населенных пунктов республики за десять минут
Трасс заявила о готовности представить план борьбы с ростом цен на электричество
Экономист определил сроки истощения запасов нефти в России
За пострадавшими туристами на вулкане Ключевская сопка снова отправили вертолет
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.