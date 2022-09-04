В Энергодаре сообщили о пробитии снарядом ВСУ энергоблока Запорожской АЭС

Глава Энергодара Волга заявил, что снаряд ВСУ пробил стену энергоблока Запорожской АЭС

Один из артиллерийских снарядов во время обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) попал в энергоблок Запорожской АЭС (ЗАЭС). Об этом ТАСС рассказал глава администрации города Александр Волга.

По его словам, снаряд насквозь пробил стену неработающего энергоблока. Также он заявил об имеющихся фотодоказательствах. При этом чиновник не уточнил, когда именно произошел этот инцидент.

Тем не менее Волга успокоил, заявив, что система безопасности энергоблоков имеет структуру, которую невозможно нарушить одним попаданием. «Но тем не менее факт остается фактом. Из чего они в следующий раз догадаются стрельнуть», — резюмировал он.

Работа станции в условиях обстрела

Накануне сообщалось, что Запорожская АЭС работает в штатном режиме, несмотря на обстрелы. Однако менее чем через сутки после повреждения линии электропередачи с ЗАЭС была прекращена подача энергии на подконтрольные Киеву территории. При этом пятый и шестой энергоблоки станции продолжали работать.

Впоследствии предприятие «Энергоатом» — государственный оператор всех действующих атомных электростанций Украины — сообщило об отключении от энергосети пятого энергоблока ЗАЭС. Пояснялось, что это было сделано «из-за недостаточной для двух энергоблоков пропускной способности последней, резервной линии».

Попытка украинских военных захватить АЭС во время инспекции МАГАТЭ

3 сентября российский боец с позывным Скиф рассказал, что ВСУ планировали быстрый штурм Запорожской АЭС. По его словам, около 250 украинских военных двигались на катерах без света, но на большой скорости. Он также сообщил, что противника обнаружила разведка и командование вызвало авиацию, в частности, многоцелевые истребители Су-30 и ударные вертолеты Ка-52. Передовой отряд противника удалось уничтожить. По утверждению Скифа, украинский десант использовал быстроходные катера иностранного производства.

Ранее член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов объяснил обстрелы украинской артиллерией атомной электростанции. По его словам, это является провокацией, целью которой является запугать экспертов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) и показать, что Россия не способна обеспечить безопасность объекта.

Делегация МАГАТЭ пробудет на ЗАЭС до 5 сентября. При этом гендиректор агентства Рафаэль Гросси, также приехавший на станцию, подчеркнул, что они будут находиться там столько, сколько нужно. Во время работы миссии станцию посетили журналисты из более чем 30 стран мира.

Город-спутник станции также находится под ударами ВСУ

2 сентября Генеральный штаб Вооруженных сил Украины признался в нанесении ударов в районе контролируемого Россией города-спутника ЗАЭС Энергодара. По утверждению военных, «точными ударами украинских войск уничтожены три артиллерийские системы противника».

При этом Киев отрицает свою причастность в обстрелах ЗАЭС, перекладывая вину за них на Москву. Выступая на заседании Совета Безопасности ООН президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия «без всяких условий» должна как можно скорее передать контроль над станцией миссии МАГАТЭ.