В Запорожье заявили о возвращении к нормальной работе АЭС

Власти Запорожской области заявили о возвращении к нормальной работе АЭС после обстрела

Запорожская АЭС после обстрела украинских войск работает в штатном режиме, функционируют два энергоблока, критических повреждений нет. Об этом сообщил РИА Новости член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

«Атомная станция продолжает функционировать в рабочем режиме. Два энергоблока – пятый и шестой – продолжают работать и выдавать напряжение в сеть 540 и 530 мегаватт соответственно», — отметил Рогов.

Он добавил, что после обстрела со стороны украинских войск критических повреждений на атомной станции нет.

Ранее Рогов рассказал, к каким повреждениям привели обстрелы Вооруженных сил Украины (ВСУ) Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). По его словам, атаки ВСУ на ЗАЭС привели к повреждению Днепровской ЛЭП. «Еще один прилет между вторым и третьим энергоблоками. Перебита Днепровская ЛЭП», — сообщил представитель Запорожья. По его словам, станция переведена на питание собственных нужд.