Власти Запорожской области назвали цель обстрела украинскими военными ЗАЭС

Власти Запорожской области назвали обстрел ЗАЭС спланированной провокацией ВСУ

Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов назвал цель очередного обстрела военными Вооруженных сил Украины (ВСУ) Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). По его словам, это является провокацией, целью которой является запугать экспертов МАГАТЭ и показать, что Россия не способна обеспечить безопасность объекта, сообщает РИА Новости.

«Киевские власти, уверенные в своей безнаказанности, преследуют цель запугать миссию МАГАТЭ и не дать возможность ее представителям всецело ознакомиться с состоянием дел на атомной станции. Обстрелы атомной станции — это спланированная провокация Киева, чтобы затем обвинить во всем Россию и заявить о ее неспособности обеспечить безопасность на объекте», — заявил представитель властей Запорожской области.

Он также отметил, что украинские солдаты намеренно проводят обстрелы перед заседанием Совета Безопасности ООН по ситуации вокруг ЗАЭС, запланированным на 6 сентября.

Ранее Рогов рассказал, что с подконтрольных Киеву территорий в сторону Энергодара движется десант с вооруженными людьми. Он пояснил, что в движении находятся как минимум 15 быстроходных лодок.