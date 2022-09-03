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В Запорожье заявили о лодках с вооруженными людьми со стороны Украины

В Запорожье заявили о приближении лодок с вооруженными людьми со стороны Украины

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Десант с вооруженными людьми движется с подконтрольных Киеву территорий в сторону Энергодара на не менее чем 15 быстроходных лодках. Об этом заявил ТАСС член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов.

Порядка 40 лодок находятся в акватории Днепра. Не менее полутора десятков из этих быстроходных лодок с большим количеством вооруженных людей движутся на Энергодар

Владимир Роговчлен главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области

По словам Рогова, такой активности на воде не было за все время проведения спецоперации. Он добавил, что отправка лодок замечена в районе полуночи на подконтрольной Киеву территории Днепра как с правого, так и с левого берега. Также есть данные о движении другого катера из Марганца на Благовещенку.

Не могу предположить, с чем связаны эти действия, но какая-то цель должна быть у этих людей, когда полные катера вооруженных людей движутся в нашу сторону

Владимир Роговчлен главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области

Сорванная попытка

Позднее Рогов сообщил, что попытка украинских военных высадить десант с лодок в районе Запорожской АЭС сорвана. Так, после того, как информация о десятках лодок с вооруженными людьми, которые плыли вниз по Днепру к Энергодару, подтвердилась, в воздух была поднята авиация. В частности, работали вертолеты Ка-52.

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Кроме того, Рогов заявил, что Киев предпринял попытку высадить своих десантников в трех направлениях в освобожденной части Запорожской области, однако им дали отпор.

По его словам, попытка высадки десанта была пресечена, для этого задействовали авиацию, более подробную информацию предоставит Минобороны РФ.

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Владимир Роговчлен главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области

Обстрел ЗАЭС со стороны ВСУ

Вечером 2 сентября Рогов сообщил, что Запорожская атомная электростанция (ЗАЭС) подверглась очередному обстрелу со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ).

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Кроме того, ВСУ открыли огонь по Энергодару, прозвучало пять взрывов. По его словам, в городе, рядом с которым находится Запорожская атомная электростанция (АЭС), прозвучало пять взрывов. «Около 1:45-1:50 в городе энергетиков были слышны пять взрывов», — подчеркнул он.

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При этом Рогов заметил, что Запорожская АЭС после обстрела украинских войск работает в штатном режиме, функционируют два энергоблока, критических повреждений нет.

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Марина Совина
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