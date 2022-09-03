Украинские военные открыли огонь по Энергодару

Член администрации Запорожской области Рогов: ВСУ открыли огонь по Энергодару

Вооруженные силы Украины (ВСУ) открыли огонь по Энергодару, прозвучало пять взрывов, сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов в Telegram-канале.

По его словам, в городе, рядом с которым находится Запорожская атомная электростанция (АЭС), прозвучало пять взрывов. «Около 1:45-1:50 в городе энергетиков были слышны пять взрывов», — подчеркнул он.

Ранее генеральный штаб армии Украины признал, что ВСУ нанесли удары в районе контролируемого Россией города Энергодара. 1 сентября администрация населенного пункта сообщила о массированном обстреле со стороны ВСУ. Местных жителей попросили переместиться в укрытия.

29 августа официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что ВСУ совершают новые атаки на Запорожскую АЭС и обстреляли Энергодар.