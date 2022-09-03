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Российские военные сорвали попытку десанта ВСУ высадиться около Энергодара

Власти Запорожской области: попытка ВСУ высадить десант с лодок около Энергодара сорвана

Фото: Dmitry Grigoriev / Globallookpress.com

Попытка Вооруженных сил Украины (ВСУ) высадить в субботу десант с лодок около Энергодара была сорвана российскими войсками, заявил ТАСС член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

«Попытка выдвижения нескольких десятков быстроходных лодок с вооруженными людьми на них была сорвана», — подчеркнул он.

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3 сентября в районе Каховского водохранилища заметили не менее двух десятков быстроходных лодок с большим количеством вооруженных людей. Позже стало известно, что украинские войска открыли огонь по Энергодару, прозвучало пять взрывов.

1 сентября администрация Энергодара сообщила о гибели по меньшей мере трех мирных жителей после обстрела со стороны ВСУ.

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Марина Совина
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