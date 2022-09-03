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Рядом с Каховским водохранилищем заметили лодки ВСУ

В Запорожской области заявили о появлении лодок ВСУ рядом с Каховским водохранилищем

Фото: РИА Новости

Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что в районе Каховского водохранилища заметили не менее двух десятков быстроходных лодок с большим количеством вооруженных людей. Об этом сообщает РИА Новости.

«Как сообщают мои земляки, вниз (на юг) по течению Днепра из района Каменского и Степногорска выдвинулось не менее двух десятков быстроходных лодок с большим количеством вооруженных людей», — заявил Рогов.

Ранее Рогов рассказал, к каким повреждениям привели обстрелы Вооруженных сил Украины (ВСУ) Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). По его словам, атаки ВСУ на ЗАЭС привели к повреждению Днепровской ЛЭП. «Еще один прилет между вторым и третьим энергоблоками. Перебита Днепровская ЛЭП», — сообщил представитель Запорожья. По его словам, станция переведена на питание собственных нужд.

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Марина Совина
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