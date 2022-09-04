Россиянам рассказали о подготовке организма к холодам

Врач Чурадзе порекомендовал пройти осенний чек-ап для подготовки организма к осени

Кандидат медицинских наук и главный врач сети клиник «К+31» Борис Чурадзе рассказал, как стоит подготовить организм к надвигающимся холодам. Своими рекомендациями он поделился с радио Sputnik.

По мнению специалиста, профилактические обследования не зависят от сезона, но жителям средней полосы России стоит учитывать некоторые нюансы во время подготовки к осени и зиме. «В средней полосе России летом многие подвергаются повышенной солнечной нагрузке. Избыточное воздействие ультрафиолета может накапливаться в течение жизни и приводить к определенным мутациям, которые ассоциированы с теми или иными онкологическими заболеваниями», — объяснил он, посоветовав всем любителям позагорать ежегодно проверять свое здоровье на предмет выявления онкозаболеваний.

Врач также подчеркнул важность комплексных медицинских обследований. «Очень важно регулярное обследование организма, так называемые чек-апы, или старая добрая диспансеризация. Обязателен осмотр терапевта, определенные лабораторные исследования. Есть комплексы обследований, которые зависят от возраста и пола человека», — проинформировал Чурадзе.

Осеннее похолодание увеличивает риск простудиться, но формирование специфического и неспецифического иммунитета к различным вирусным инфекциям поможет подготовиться к этому опасному сезону. «Если мы говорим об осенней активизации вирусных инфекций, усилении вируса гриппа, коронавирусной инфекции, то необходима вакцинация. Прививки доступны всем. Это формирует специфический иммунитет. Неспецифический иммунитет формируется благодаря правильному режиму, достаточному количеству сна, приему поливитаминов, правильному питанию и физической нагрузке», — подытожил врач.

Ранее иммунолог Николай Крючков напомнил, что осенние температурные колебания могут спровоцировать рецидив некоторых хронических заболеваний, в частности, шизофрении и патологии сердца.