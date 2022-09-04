Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
Забота о себе

Россиянам рассказали о подготовке организма к холодам

Врач Чурадзе порекомендовал пройти осенний чек-ап для подготовки организма к осени

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

Кандидат медицинских наук и главный врач сети клиник «К+31» Борис Чурадзе рассказал, как стоит подготовить организм к надвигающимся холодам. Своими рекомендациями он поделился с радио Sputnik.

По мнению специалиста, профилактические обследования не зависят от сезона, но жителям средней полосы России стоит учитывать некоторые нюансы во время подготовки к осени и зиме. «В средней полосе России летом многие подвергаются повышенной солнечной нагрузке. Избыточное воздействие ультрафиолета может накапливаться в течение жизни и приводить к определенным мутациям, которые ассоциированы с теми или иными онкологическими заболеваниями», — объяснил он, посоветовав всем любителям позагорать ежегодно проверять свое здоровье на предмет выявления онкозаболеваний.

Врач также подчеркнул важность комплексных медицинских обследований. «Очень важно регулярное обследование организма, так называемые чек-апы, или старая добрая диспансеризация. Обязателен осмотр терапевта, определенные лабораторные исследования. Есть комплексы обследований, которые зависят от возраста и пола человека», — проинформировал Чурадзе.

Осеннее похолодание увеличивает риск простудиться, но формирование специфического и неспецифического иммунитета к различным вирусным инфекциям поможет подготовиться к этому опасному сезону. «Если мы говорим об осенней активизации вирусных инфекций, усилении вируса гриппа, коронавирусной инфекции, то необходима вакцинация. Прививки доступны всем. Это формирует специфический иммунитет. Неспецифический иммунитет формируется благодаря правильному режиму, достаточному количеству сна, приему поливитаминов, правильному питанию и физической нагрузке», — подытожил врач.

Ранее иммунолог Николай Крючков напомнил, что осенние температурные колебания могут спровоцировать рецидив некоторых хронических заболеваний, в частности, шизофрении и патологии сердца.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кузьмина
Обсудить
Последние новости
В Энергодаре сообщили о попадании снаряда ВСУ в энергоблок Запорожской АЭС
Трамп процитировал высказывание Ленина и согласился с ним
Япония захотела привлечь Италию к разработке нового истребителя
Киев пригрозил украинцам тюрьмой за участие в референдуме
Опубликованы воспоминания россиян о первых квартирах с центральным отоплением
Нефти предрекли десятилетия «золотого века»
Лидера движения BLM обвинили в краже
Россиянам рассказали о подготовке организма к холодам
Американский журналист уличил Зеленского в отсутствии идеологии
Политолог спрогнозировал массовые протесты в Германии
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.