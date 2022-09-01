Иммунолог напомнил о чаще всего обостряющихся осенью заболеваниях

Иммунолог Крючков предупредил, что осенью часто обостряются шизофрения и болезни сердца

Колебание погодных условий осенью может спровоцировать рецидив таких хронических заболеваний, как шизофрения и патологии сердца, предупредил врач-иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков. В беседе с «Москвой 24» он напомнил об этих и других чаще всего обостряющихся в межсезонье болезнях.

Специалист заявил, что в первую очередь осенью жалуются на ухудшение самочувствия люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями: они страдают от приступов гипертонии, болей в сердце при стенокардии. Также, по его словам, при похолодании больные с хроническими патологиями легких могут начать кашлять.

Кроме того, в межсезонье, как осенью, так и весной, обостряются некоторые психические заболевания, продолжил Крючков. В этот период особенно важно контролировать свое состояние людям с шизофренией.

В заключение иммунолог напомнил, что осенью традиционно начинается сезон простуд, коронавируса и ОРВИ. «Были исследования, что влажность воздуха тоже имеет большое значение. Колебания влажности в осенне-зимнее время тоже могут способствовать распространению вирусов», — заключил он.

Ранее главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи столичного департамента здравоохранения Андрей Тяжельников предупредил россиян с больным сердцем о возможном ухудшении состояния из-за похолодания. По его словам, при наличии подобных проблем со здоровьем резкое падение температуры может вызвать слабость и одышку из-за нехватки кислорода.