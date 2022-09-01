Россиян с больным сердцем предупредили об ухудшении состояния из-за похолодания

Врач Тяжельников: у людей с больным сердцем может ухудшиться состояние из-за похолодания

Главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи столичного департамента здравоохранения Андрей Тяжельников предупредил о возможном ухудшении самочувствия у людей с заболеваниями сердца и легких из-за резкого похолодания в Москве. Об этом он сообщил РИА Новости.

Он рассказал, что при наличии подобных проблем со здоровьем резкое падение температуры может вызвать слабость и одышку из-за нехватки кислорода. «Резкие перепады — это всегда стресс для организма. Особенно большие риски у людей, имеющих заболевания сердечно-сосудистой системы, страдающих легочными заболеваниями. У них может повышаться внутричерепное и артериальное давление, возникать головная боль, тошнота, приступы стенокардии, также и более серьезные обострения заболеваний», — перечислил возможные осложнения Тяжельников.

Кроме того, здоровые люди тоже подвержены определенным рискам, заявил специалист, добавив, что подготовиться к изменению погодных условий стоит всем. «Во-первых, конечно, надо утеплиться, чтобы не получить переохлаждение. Переохлаждение резко угнетает иммунитет и открывает ворота для простудных заболеваний. Вирусы и бактерии легко проникают в ослабленный организм», — предостерег он.

Врач порекомендовал заменить прием специальных препаратов для профилактики простуды сбалансированным питанием, чтобы поддержать иммунитет. «Сейчас доступно много овощей и фруктов. Они должны составлять значительную долю в ежедневном меню. Иммунитет любит также качественный и достаточный сон. Старайтесь избегать стрессов и переутомления», — посоветовал Тяжельников.

Он также подчеркнул, что людям с ослабленным здоровьем и хроническими заболеваниями необходимо постоянно отслеживать свое артериальное давление, соблюдать все предписания врача и всегда носить с собой лекарства на случай обострения.

Ранее руководитель прогностического центра «МЕТЕО» Александр Шувалов предрек москвичам «беспрецедентно быстрое похолодание».

