В Сирии потерпел крушение военный вертолет

SANA: вертолет ВС Сирии потерпел крушение во время учебного полета, экипаж погиб

Вертолет Вооруженных сил (ВС) Сирии потерпел крушение во время учебного полета, его экипаж погиб. Об этом в воскресенье, 4 сентября, сообщает сирийское информационное агентство SANA со ссылкой на сообщение министерства обороны страны.

Причиной крушения ведомство назвало техническую неисправность. Уточняется, что вертолет разбился в центральной части Сирии. «Военный вертолет разбился сегодня утром к северо-востоку от Хамы во время учебной миссии в результате технической неисправности, которая привела к гибели экипажа вертолета», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что на востоке Демократической Республики Конго разбился вертолет Воздушной гуманитарной службы (UNHAS) Организации Объединенных Наций. На борту вертолета не было пассажиров. Ранения получили три члена экипажа. Причины крушения уточняются.