Власти Италии оценили размер затрат страны на импорт энергоресурсов

Министр экономики Италии Франко: расходы на импорт энергоресурсов составят 100 миллиардов

Министр экономики и финансов Италии Даниэле Франко оценил размер расходов страны на импорт энергоресурсов в 2022 году. Его слова приводит агентство «Прайм».

Франко отметил, что в этом году Италия может потратить на 60 миллиардов евро больше, по сравнению с прошлым годом. Эта сумма эквивалентна трем процентам ВВП, заявил он. «По импорту энергии мы переходим от 43 миллиардов в 2021 году к 100 миллиардам, которых эта цифра может достичь в 2022 году, увеличение на 60 миллиардов означает три процента ВВП, отток итальянских ресурсов за рубеж, который обнуляет профицит, который у нас накопился за последние годы», — рассказал министр во время выступления на экономическом форуме в городе Черноббио.

Он сообщил, что в прошлом году Италия закупила три четверти от требующегося ей объема энергоресурсов. Франко также уточнил, что власти по-прежнему настроены освободиться от зависимости от российского газа к 2024 году. «В действительности мы спешим, чтобы добиться этого еще раньше, если получится», — подчеркнул он.

В августе премьер-министр Италии Марио Драги объявил, что окончательный отказ страны от импорта российского газа станет возможным к осени 2024 года. Пока этого не произошло, Италия планирует постепенно сокращать поставки и добиваться уменьшения стоимости топлива.