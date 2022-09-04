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Нефти предрекли десятилетия «золотого века»

Эксперт ИРТТЭК Коптев заявил о смене «золотого века» нефти на газовый в ближайшее время

Фото: Unsplash

Мировой спрос на нефть достиг своего пика и будет продолжаться еще несколько десятилетий. Об этом РИА Новости рассказал руководитель медиацентра Института развития технологий ТЭК (ИРТТЭК) Дмитрий Коптев.

Аналитик указал, что долгосрочные прогнозы указывают на долю нефти в мировом энергобалансе не ниже 50 процентов к середине столетия. «"Золотой век" газа еще впереди», — уверен он.

Ранее аналитик УК «Открытие» Ирина Прохорова рассказала «Ленте.ру», что в перспективе ближайшего десятилетия углеводороды останутся основой мировой энергетики. Доминирующее положение нефти в структуре мирового энергопотребления сохранится, считает эксперт.

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Марина Совина
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