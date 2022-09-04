Обыск ФБР в спальне вынудил Меланию Трамп купить новое белье

RadarOnline: Мелания Трамп купила новое белье после обыска ФБР ее спальни в Мар-а-Лаго

Жена бывшего президента США Дональда Трампа Мелания купила новое нижнее белье после того, как сотрудники Федерального бюро расследований (ФБР) обыскали ее спальню в ходе обыска имения Мар-а-Лаго (штат Флорида). Об этом сообщает портал RadarOnline.

Как стало известно порталу, несмотря на то, что сотрудники ФБР проводили обыск в перчатках, бывшая первая леди США была вынуждена выкинуть все, что было «загрязнено». «Мелании не нравится мысль о том, что незнакомые люди рылись в ее вещах. Кто знает, кто трогал ее нижнее белье во время рейда? Она никогда больше не будет чувствовать себя комфортно в нем», — поделился друг семьи.

По словам собеседника издания, Мелания Трамп является еще большим гермофобом (гермофобия — боязнь микробов — прим. «Лента.ру»), чем ее супруг и ненавидит, когда к ней прикасаются. Источники портала также сообщили, что бывшая первая леди США была чувствовала себя оскорбленной из-за обыска. «Это ее дом. Это ее спальня. Даже ее мужу запрещено входить в ее спальню», — подчеркнул друг семьи.

Ранее экс-лидер США Дональд Трамп возмутился поведением агентов Федерального бюро расследований (ФБР) во время обыска в его флоридском имении Мар-а-Лаго. Он пожаловался, что сотрудники ФБР вели себя бесцеремонно и перерыли личные вещи его жены и 16-летнего сына, назвав их «злобными монстрами».