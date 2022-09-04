Трамп пожаловался на перерывших вещи его жены и сына агентов ФБР

Экс-президент США Трамп пожаловался, что агенты ФБР перерыли личные вещи его жены и сына

Бывший президент США Дональд Трамп возмутился поведением агентов Федерального бюро расследований (ФБР) во время обыска в его флоридском имении Мар-а-Лаго. Его слова передает РИА Новости.

Он пожаловался, что сотрудники ФБР вели себя бесцеремонно и перерыли личные вещи его жены и 16-летнего сына. «Они копались в шкафах и ящиках первой леди, и даже устроили глубокий и уродливый обыск в комнате моего 16-летнего сына, оставив все, к чему прикасались, совсем в другом состоянии, нежели оно было, когда они начинали», — рассказал Трамп на митинге своих сторонников в штате Пенсильвания.

Политик назвал ФБР и министерство юстиции «злобными монстрами», которых, по его мнению, контролируют «радикально левые негодяи». «Они пытаются заставить замолчать меня и, что важнее, вас, они стараются заткнуть вам рот, но мы не будем молчать», — заявил он. Трамп добавил, что весь мир пребывал в шоке, наблюдая за обыском. Он указал на то, что лидеры многих южноамериканских стран задавались вопросом, какой была бы реакция американской стороны, если бы подобная ситуация произошла у них.

9 августа Трамп сообщил о проведенном обыске ФБР в его поместье. Случившееся он связал со своим возможным участием в выборах 2024 года.

Ранее бывший американский президент назвал действующего главу страны Джо Байдена врагом государства. Такое заявление было сделано в ответ на обвинение Байденом Трампа в экстремизме.