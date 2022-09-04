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Названо число пострадавших в ДНР из-за обстрела ВСУ

В ДНР заявили о девяти раненых при обстреле региона со стороны ВСУ

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

За последние сутки из-за обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) пострадали по меньшей мере девять мирных жителей Донецкой народной республики (ДНР). Такое число в Telegram-канале назвал штаб территориальной обороны региона.

Состояние пострадавших и характер ранений, которые получили мирные жители, не уточняется.

Также в штабе сообщили, что за минувшие сутки пострадал один житель Донецка. Он получил ранение, наступив на сброшенную украинскими боевиками ПФМ-1 «Лепесток».

Ранее представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК) обвинило ВСУ в обстреле трех населенных пунктов в ДНР. По сообщению СЦКК, нападениям подверглись Донецк, Горловка и Зайцево. По ним в сумме было выпущено 15 снарядов.

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Варвара Кошечкина
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