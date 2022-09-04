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Отток россиян спровоцировал падение цен на элитное жилье в Лондоне

Financial Times: в Лондоне упали цены на элитное жилье из-за оттока россиян
СюжетСанкции против России:

Фото: Unsplash

На рынке элитного жилья в Лондоне произошел спад. Об этом пишет The Financial Times.

Среди прочего, это связано с оттоком россиян — обеспеченные иностранцы, которые играли значительную роль на рынке недвижимости британской столицы, с начала пандемии коронавируса снизили активность. Еще одним фактором стали антироссийские санкции. Вкупе с растущей инфляцией это привело к тому, что элитное жилье в Лондоне сейчас на 17,6 процента ниже пикового значения 2014 года.

Ранее сообщалось, что правительство Великобритании захотело конфисковать особняки российских олигархов в Лондоне и использовать их для размещения украинских беженцев. По словам вице-премьера и министра юстиции страны Доминика Рааба, британские власти имеют на это право в рамках санкций в отношении России, если против олигарха предоставлены достаточные доказательства.

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Марина Совина
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