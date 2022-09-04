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В Энергодаре сообщили о попадании снаряда ВСУ в энергоблок Запорожской АЭС

Власти Энергодара сообщили о попадании снаряда ВСУ в энергоблок Запорожской АЭС

Фото: Константин Михальчевский / Новости

Один из артиллерийских снарядов во время обстрела со стороны Вооруженных сил Украины попал в энергоблок Запорожской АЭС (ЗАЭС). Об этом ТАСС рассказал глава администрации города Александр Волга.

По его словам, снаряд насквозь пробил стену неработающего энергоблока, и заявил об имеющихся фотодоказательствах. При этом чиновник не уточнил, когда именно произошел этот инцидент.

Тем не менее Волга успокоил, заявив, что система безопасности энергоблоков имеет структуру, которую невозможно нарушить одним попаданием. «Но тем не менее факт остается фактом. Из чего они в следующий раз догадаются стрельнуть», — резюмировал он.

3 сентября в Минобороны России сообщили, что несмотря на присутствие на ЗАЭС представителей МАГАТЭ, Киев в очередной раз попытался захватить станцию. По данным ведомства, 2 сентября около 23 часов по московскому времени две группы катеров и моторных лодок попытались высадиться на побережье Каховского водохранилища в районе Энергодара и Днепропрудного. На них лодках находились свыше 250 человек из числа сил специальных операций и иностранных наемников.

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Марина Совина
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