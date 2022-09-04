Политолог спрогнозировал массовые протесты в Германии

Профессор Патцельт предрек Германии массовые протесты на фоне инфляции и дефицита энергии

Профессор политологии из Дрезденского университета Вернер Патцельт спрогнозировал массовые протесты жителей Германии, вызванные инфляцией и нехваткой энергии. Его цитирует телеканал Welt.

По словам политолога, протесты могут начаться уже этой осенью, когда немцы столкнутся с экономическими трудностями. «Граждане начинают осознавать, что правительство обещает больше, чем может выполнить в действительности», — пояснил он. На фоне этого будет расти народное недовольство, предрек Патцельт.

Он подчеркнул, что на результат противостояния протестующих жителей и правительства повлияют три фактора, одним из которых является уровень инфляции. Второй эксперт определил как готовность немцев вынудить власти принять меры, чтобы улучшить их положение. А третьим станет политика освещения протестов в СМИ.

В конце августа министр экономики Германии Роберт Хабек назвал причину роста цен на газ. Он связал его с отказом от российских энергоносителей. Хабек отметил, что если Берлину удастся обеспечить себя углем и нефтью не прибегая к импорту из России, то с газом ситуация обстоит сложнее.