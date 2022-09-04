Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Во Франции поддержали критиковавшую Киев экс-кандидата в президенты

Во Франции поддержали критиковавшую Зеленского экс-кандидата в президенты Руаяль

Фото: Benoit Tessier / Reuters

Лидер французского движения «Патриоты» Флориан Филиппо поддержал экс-кандидата в президенты страны на выборах 2007 года Сеголен Руаяль, которая критиковала украинского лидера Владимира Зеленского и усомнилась в утверждениях Киева о ситуации на Украине. Об этом он написал в своем Twitter.

«Смелость Руаяль — образцовая. Все карлики системы набрасываются на нее», — указал Филиппо. Он сравнил Руаяль с бывшим главой МИД Франции Домиником де Вильпеном, который протестовал против войны в Ираке в 2003 году.

Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Во Франции озвучили размер ежесекундного заработка России на энергоносителях
Во Франции поддержали критиковавшую Киев экс-кандидата в президенты
В США заявили о превращении Байдена в хрестоматийного фашиста
Германия заполнила газохранилища на 85 процентов
Медики сообщили об увеличении числа погибших туристов на Камчатке
Сенатор Джабаров счел возможный уход Кадырова потерей для России
Рублев вышел в четвертый круг US Open
Москвичи поделились впечатлениями о первых собственных кухнях во времена СССР
Власти Италии оценили размер затрат страны на импорт энергоресурсов
Названа цена бюджетного смартфона Xiaomi в России
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.