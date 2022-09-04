Во Франции поддержали критиковавшую Киев экс-кандидата в президенты

Во Франции поддержали критиковавшую Зеленского экс-кандидата в президенты Руаяль

Лидер французского движения «Патриоты» Флориан Филиппо поддержал экс-кандидата в президенты страны на выборах 2007 года Сеголен Руаяль, которая критиковала украинского лидера Владимира Зеленского и усомнилась в утверждениях Киева о ситуации на Украине. Об этом он написал в своем Twitter.

«Смелость Руаяль — образцовая. Все карлики системы набрасываются на нее», — указал Филиппо. Он сравнил Руаяль с бывшим главой МИД Франции Домиником де Вильпеном, который протестовал против войны в Ираке в 2003 году.

