В Энергодаре рассказали об угрозах Киева учителям

Глава Энергодара Волга заявил, что Киев шантажирует и угрожает учителям города

Украина угрожает учителям Энергодара в Запорожской области, который находится под контролем России. Об этом рассказал глава администрации города Александр Волга, передает ТАСС.

«Бесцеремонность шантажа со стороны украинского правительства [находящейся под контролем Киева части] Запорожской области, то, что они постоянно рассылают какие-то угрозы, — эта ситуация не нова, она происходит с самого начала. Именно путем запугивания, другой методики у них нет», — заявил глава населенного пункта.

По его словам, украинские власти запугивают непосредственно преподавательский состав и родителей учащихся, чтобы те не разрешали детям учиться в российских школах. Волга назвал подобные действия Киева низостью.

«Манипуляции при помощи детей — самое последнее [дело]», — заключил он.

Ранее стало известно, что кабинет министров Украины поддержал введение санкций против учителей и учебных учреждений, сотрудничающих с Россией на неподконтрольных Киеву территориях. Уточняется, что ограничения будут применяться по отношению к тем педагогам, которые используют российские образовательные стандарты в подконтрольных Москве населенных пунктах.

