Британские педагоги начали делиться едой и одеждой с нуждающимися учениками

Mirror: большинство британских учителей стали жертвовать еду и одежду нуждающимся ученикам

Больше половины британских педагогов начали раздавать нуждающимся ученикам одежду и еду на фоне роста стоимости жизни, сказавшегося на благосостоянии некоторых семей. Об этом сообщает Mirror.

В материале приводятся результаты исследования, проведенного профсоюзом преподавателей (NASUWT). «Опрос показывает, что добросердечные педагоги берут на себя это бремя. Статистика NASUWT показала, что 58 процентов респондентов пожертвовали продукты питания и одежду», — говорится в статье. Уточняется, что помимо оказания помощи предметами первой необходимости, около 15 процентов учителей одалживали деньги детям на покупку еды.

Генеральный секретарь профсоюза Патрик Роуч возмутился растущим количеством нуждающихся семей, которые вынуждены бороться с кризисом. «Все больше и больше семей борются или не могут накормить, одеть или обеспечить крышу над головой своих детей», — сказал он, добавив, что все происходящее является очень тревожной картиной разрушительного воздействия кризиса стоимости жизни на детей и молодежь по всей стране.

В начале сентября эксперты аналитического центра Resolution Foundation спрогнозировали значительный рост числа британцев, вынужденных жить в абсолютной бедности. По их данным, количество бедствующих жителей королевства вырастет на три миллиона в 2023-2024 годах. Таким образом, в общей сложности число бедняков в Великобритании может составить до 14 миллионов человек.

