Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Трасс заявила о готовности представить план борьбы с ростом цен на электричество

Трасс пообещала представить план по борьбе с энергетическим кризисом

Фото: Hannah McKay / Reuters

Глава МИД Великобритании и кандидат на пост премьера страны Лиз Трасс заявила, что в случае избрания представит план по борьбе с ростом цен на электричество в течение первой недели пребывания на новой должности. Такое обещание она дала в колонке для британской газеты The Daily Telegraph.

Она подчеркнула, что властям страны необходимо принимать трудные решения, чтобы не оказываться в таком положении каждую осень и зиму. «Наклеивать пластыри и откладывать решение проблемы в долгий ящик — не подойдет. Я готова принимать жесткие решения по восстановлению нашей экономики», — предупредила Трасс.

Ранее газета The Times сообщила, что кандидат на пост премьера Великобритании, глава МИД страны Лиз Трасс намерена одобрить выдачу ряда лицензий на бурение для добычи газа и нефти в Северном море, а также для освоения новых месторождений в случае победы на выборах. Так она планирует обеспечить энергобезопасность королевства. По версии издания, Трасс может выдать по меньшей мере 130 лицензий на бурение и изучение месторождений.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
В Энергодаре сообщили о пробитии снарядом ВСУ энергоблока Запорожской АЭС
Названо число пострадавших в ДНР из-за обстрела ВСУ
19-летний игрок сборной России высказался о срыве трансфера в «Челси»
Раскрыт способ соблюдения личной гигиены в довоенной Москве
Германия направит Украине помощь для беженцев
Папа Римский расформировал руководство Мальтийского ордена
В ДНР обвинили ВСУ в обстреле трех населенных пунктов республики за десять минут
Трасс заявила о готовности представить план борьбы с ростом цен на электричество
Экономист определил сроки истощения запасов нефти в России
За пострадавшими туристами на вулкане Ключевская сопка снова отправили вертолет
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.