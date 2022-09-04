Трасс заявила о готовности представить план борьбы с ростом цен на электричество

Трасс пообещала представить план по борьбе с энергетическим кризисом

Глава МИД Великобритании и кандидат на пост премьера страны Лиз Трасс заявила, что в случае избрания представит план по борьбе с ростом цен на электричество в течение первой недели пребывания на новой должности. Такое обещание она дала в колонке для британской газеты The Daily Telegraph.

Она подчеркнула, что властям страны необходимо принимать трудные решения, чтобы не оказываться в таком положении каждую осень и зиму. «Наклеивать пластыри и откладывать решение проблемы в долгий ящик — не подойдет. Я готова принимать жесткие решения по восстановлению нашей экономики», — предупредила Трасс.

Ранее газета The Times сообщила, что кандидат на пост премьера Великобритании, глава МИД страны Лиз Трасс намерена одобрить выдачу ряда лицензий на бурение для добычи газа и нефти в Северном море, а также для освоения новых месторождений в случае победы на выборах. Так она планирует обеспечить энергобезопасность королевства. По версии издания, Трасс может выдать по меньшей мере 130 лицензий на бурение и изучение месторождений.