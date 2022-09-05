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Супруги нашли в подвале купленного дома жуткую потайную комнату

The Sun: супруги из Брайтона решили сделать ремонт в доме и нашли в подвале жуткую комнату

Жители британского города Брайтон, графство Восточный Сассекс, обнаружили в подвале недавно купленного дома потайную комнату. Об этом сообщает The Sun.

42-летняя Кэролин и 54-летний Стивен Спаркс приобрели дом и решили сделать в нем ремонт, для чего им понадобилось составить план здания. Во время осмотра дома Стивен и нанятый им архитектор нашли дверь в потайной подвал. Супруги не знали о его существовании, и им не сообщил о помещении предыдущий владелец.

Кэролин и Стивен рассказали, что крошечная комната не на шутку напугала их. В одном конце узкого помещения лежала куча мусора, а в другом — стояла ржавая детская кровать. По словам Кэролин, дверь в подвал было непросто заметить, так как она располагалась в туалете. «Сначала я подумала, что будет забавно снять на видео потайную комнату с паутиной, но то, что мы обнаружили, было на самом деле жутко. Мы не ожидали найти железную кровать. Сама ситуация, даже если не считать того, что это была детская кровать, уже была странной», — отметила женщина.

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Позже британцы узнали, откуда появилась кровать, и все оказалось не так страшно, как выглядело сначала. Женщина, арендовавшая дом ранее, рассказала, что ее дочери задали в школе снять фильм ужасов. Подвал оказался самым удачным местом для съемок, а кровать просто осталась там с тех пор.

Сама подвальная комната оказалась частью уже не существующего дома викторианской эпохи, который стоял на том же фундаменте. Ее использовали для хранения угля. В помещении до сих пор сохранилось отверстие, через которое уголь засыпали в подвал с улицы.

Ранее сообщалось, что семья из США десять лет прожила в квартире и нашла на потолке в гардеробной проход в потайную комнату, где кто-то жил. Из-за этой находки семья решила в течение двух недель съехать из квартиры, которую снимала десять лет.

Алиса Дмитриева
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