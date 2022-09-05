Кремль ответил на вопрос об оценке работы ЦИК

Песков заявил, что работу ЦИК и ход избирательной кампании оценивать преждевременно

Оценивать работу Центральной избирательной комиссии (ЦИК) и ход самой кампании пока преждевременно. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, чьи слова приводит РИА Новости.

«Преждевременно давать такие оценки, поэтому не считаю возможным отвечать на такой вопрос», — сказал представитель Кремля в ответ на вопрос об оценке избирательной кампании, работы ЦИК и ее главы Эллы Памфиловой.

Ранее Памфилова сообщила о начале двухдневной тренировки дистанционного электронного голосования (ДЭГ). Она отметила, что тренировка, как и само голосование, будет проходить в разных часовых поясах.

В России 11 сентября пройдет Единый день голосования, во время которого в стране будут проводиться избирательные кампании различных уровней.