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В Кремле заявили о падении уровня жизни в Европе

Пресс-секретарь Путина Песков: уровень жизни людей в Европе падает
СюжетСанкции против России:

Фото: John Towner / Unsplash

В странах Европы уровень жизни падает, компаниям и людям становится хуже. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, его цитирует ТАСС.

«Очевидно, что людям, предпринимателям, компаниям в Европе жить становится хуже, работать становится хуже, денег зарабатывается меньше. Уровень жизни падает», — сказал пресс-секретарь главы государства.

По его мнению, из-за ухудшения качества жизни у жителей европейских стран будет появляться больше вопросов к руководителям государств. Это дело глав стран Запада, которые принимают «нелогичные и вредоносные» решения, подчеркнул Песков.

Ранее представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель признал усталость граждан Европы от санкций против России. По его словам, текущая проверка европейцев на прочность будет продолжаться.

В Европе проходят митинги из-за энергокризиса. В частности, на протестную акцию в Праге из-за мер борьбы с ростом цен на газ вышли около 20 тысяч человек. Антиправительственные митинги по образцу Чехии также предрекли Германии.

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Анастасия Шейкина
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