Песков объяснил фразу «нам с Галкиным явно не по пути»
Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков пояснил в беседе с News.ru свои слова о том, что с супругом эстрадной певицы Аллы Пугачевой телеведущим и юмористом Максимом Галкиным Кремлю «явно не по пути».
По словам официального представителя Кремля, позиция Москвы отличается от позиции артиста, который ранее допускал антироссийские высказывания. Таким образом Песков прокомментировал вопрос о том, как Кремль относится к возможному возвращению Галкина на сцену.
«Это значит только одно — мы диаметрально расходимся во мнениях», — отметил Песков.
Ранее Песков заявил, что не слышал от певицы Аллы Пугачевой антироссийских заявлений, в отличии от ее супруга шоумена Максима Галкина. «Ее супруг Галкин делал очень плохие заявления, нам с ним явно не по пути», — сказал он.