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Песков объяснил фразу «нам с Галкиным явно не по пути»

Пресс-секретарь Песков заявил, что Кремль диаметрально расходится во мнениях с Галкиным

Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков пояснил в беседе с News.ru свои слова о том, что с супругом эстрадной певицы Аллы Пугачевой телеведущим и юмористом Максимом Галкиным Кремлю «явно не по пути».

По словам официального представителя Кремля, позиция Москвы отличается от позиции артиста, который ранее допускал антироссийские высказывания. Таким образом Песков прокомментировал вопрос о том, как Кремль относится к возможному возвращению Галкина на сцену.

«Это значит только одно — мы диаметрально расходимся во мнениях», — отметил Песков.

Ранее Песков заявил, что не слышал от певицы Аллы Пугачевой антироссийских заявлений, в отличии от ее супруга шоумена Максима Галкина. «Ее супруг Галкин делал очень плохие заявления, нам с ним явно не по пути», — сказал он.

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Варвара Кошечкина
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