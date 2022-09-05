Андрей Воробьев обсудил с муниципалитетами газовую безопасность Подмосковья

Андрей Воробьев обсудил с правительством газовую безопасность многоквартирных домов

В ходе еженедельного совещания с областным правительством и главами муниципалитетов губернатору Московской области Андрею Воробьеву доложили об обеспечении газовой безопасности многоквартирных домов региона.

«Важная тема — это безопасность использования газа в бытовых условиях. К сожалению, мы все являемся свидетелями разных трагических событий, в том числе и у нас в ряде городов. Наша задача — максимально внимательно подойти к установке газового оборудования и его регулярному обслуживанию. Это обеспечение возможности попасть инспектору в ту или иную квартиру, для того, чтобы убедиться, что все стандарты и необходимые меры безопасности соблюдаются, — сказал Андрей Воробьев. — Два миллиона квартир используют у нас газовое оборудование. Обращаю внимание, что ряд территорий должны очень внимательно включиться в эту работу, пока мы видим слабую активность в Павловском Посаде, Электрогорске, Кашире, Мытищах и Подольске — там остается много непроверенных квартир. Я очень надеюсь, что до конца года все необходимые мероприятия проведем и не допустим каких-либо эксцессов. В квартиры нужно попадать, потому что те квартиры, которые не открываются — потенциально самые опасные».

В Подмосковье 54 тысяч МКД, более 40 тысяч из них (65 процентов) — газифицированы. Почти все они обслуживаются единой специализированной организацией. Жильцы 99,9 процента квартир (2 миллиона) заключили договор на техническое обслуживание внутриквартирного газового оборудования (ТО ВКГО).

«Все необходимые предложения и документы по ужесточению регулирования требований к газовой безопасности мы подготовили и направили в Минстрой РФ, — сказал вице-губернатор Московской области Евгений Хромушин. — В 2021 году было заключены договоры в 89 процентов газифицированных квартирах, сейчас мы подошли к цифре 99,9 процента. У нас сегодня только 39 квартир не имеют договора. Здесь очень серьезную роль, Андрей Юрьевич, сыграло ваше поручение о постоплате — она внедрена везде. Человек сначала получает обслуживание оборудования, а потом он в течение 12 месяцев платит. Все работы, которые делаются по газовому оборудованию, складываются в базу данных АРКИ. 627 тысяч проверок, проведенных за этот год — оцифрованы».

На постоянной основе осуществляется совместный обход домов специализированной и управляющей организациями. Заявку на проведение ТО ВКГО можно подать на Доброделе.

Квартиры, в которые не пускают специалистов, рискуют быть отключенными от голубого топлива. Из более 27 тысяч (что в 4 раза меньше, чем в прошлом году), почти 1 тысяча — отключена, еще в более 22 тысяч запланированы дополнительные обходы. После чего, в случае недопуска, также возможно отключение.

Чтобы обезопасить население от мошенников, работает специальный сервис, в котором можно проверить сотрудника, пришедшего к вам в дом с проверкой. На его удостоверении есть QR-код, наведя на который, вы сможете удостовериться, что такой специалист действительно занимается техническим обслуживание газового оборудования.

Также в регионе регулярно проводится обследование вентиляционных каналов и дымоходов. Через Добродел подано почти 2 тысячи заявок о неработоспособности вентиляции. В прошлом году было проверено 10 тысяч многоквартирных домов, за этот уже — 34 тысячи. До конца года осталось обследовать еще 6 тысяч МКД.

Почти в 200 тысяч муниципальных газифицированных квартир проактивно (без заявки) специалисты безвозмездно установили датчики газовой безопасности. В планах на 2022 год обеспечить ими 60 процентов таких квартир (более 127 тысяч). В 2023-м — оставшиеся 65 тысяч.

Владельцы частных газифицированных квартир могут подать заявку на установку датчиков через портал Добродел или свою управляющую организацию. На сегодняшний день ими оснащены почти 10 тысяч квартир.

«У нас стандартизирована цена. Предельный размер цены — 3,5 тысячи рублей — это датчик плюс установка. Стоимость датчика — 1050 — 1300 рублей. — рассказал Евгений Хромушин. — С 21 ноября все телефоны газовых служб мы переводим на номер 112. То есть, если человек почувствовал запах газа и у него есть какие-то сомнения, то он сможет позвонить по номеру 112, а не 104, 04, как раньше».