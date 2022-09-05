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Минобороны сообщило об уничтожении четырех американских ракет HARM

Минобороны заявило об уничтожении системами ПВО четырех ракет HARM производства США
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Фото: Министерство обороны РФ / РИА Новости

Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) за сутки уничтожили четыре противорадиолокационные ракеты HARM производства США. Об этом журналистам в понедельник, 5 сентября, сообщили в Минобороны России.

В оборонном ведомстве уточнили, что американские ракеты были сбиты в районах населенных пунктов Чернобаевка и Новая Каховка.

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Ранее официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что российские системы ПВО за сутки сбили пять украинских беспилотных летательных аппаратов. Также системы перехватили три противорадиолокационные ракеты HARM.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Россия отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

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Никита Абрамов
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