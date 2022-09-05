Минобороны сообщило об уничтожении четырех американских ракет HARM

Минобороны заявило об уничтожении системами ПВО четырех ракет HARM производства США

Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) за сутки уничтожили четыре противорадиолокационные ракеты HARM производства США. Об этом журналистам в понедельник, 5 сентября, сообщили в Минобороны России.

В оборонном ведомстве уточнили, что американские ракеты были сбиты в районах населенных пунктов Чернобаевка и Новая Каховка.

Ранее официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что российские системы ПВО за сутки сбили пять украинских беспилотных летательных аппаратов. Также системы перехватили три противорадиолокационные ракеты HARM.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Россия отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).