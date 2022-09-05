«Диалог Регионы» и ВШЭ объединят усилия в борьбе с фейками

АНО «Диалог Регионы» и НИУ ВШЭ запустят проект в рамках фактчекинговой платформы «Лапша»

Постоянное искажение фактов, подмена понятий и вырванные из контекста цитаты стали непременными атрибутами современного информационного пространства. Эпоха постправды осложняет жизнь человека лавиной недостоверных новостей, из-под которой неискушенному в фактчекинге интернет-пользователю выбраться невозможно.

Чтобы успешно противостоять обилию фейковой информации, АНО «Диалог Регионы» запускает совместный с НИУ ВШЭ проект в рамках фактчекинговой платформы «Лапша». Специалисты первого в России антифейк-сервиса совместно с ведущими экспертами авторитетного научно-исследовательского института будут проводить проверку достоверности распространяемой в соцсетях информации, заниматься поиском интересных примеров заведомо ложных сообщений и информировать читателей о техниках фактчекинга.

«Природа фейковой информации крайне разнообразна. Не всегда при появлении недостоверного сообщения можно самостоятельно определить научную основу и корректность интерпретации, положенных в основу фейка. Сотрудничество с одним из ключевых вузов страны с богатым опытом подготовки специалистов по фактчекингу, а также огромной накопленной базой научных знаний по различным отраслям экономики позволит вывести фактчекинг на новый уровень. От поиска первоисточника фейка и сбора доказательной базы о недостоверности сообщения мы переходим к глубокому содержательному анализу и опровержению», — отметил начальник управления по развитию медиатехнологий АНО «Диалог Регионы» Павел Захаров.

Синтез усилий ведущей экспертной площадки в сфере интернет-коммуникаций и богатого на научные традиции образовательного института особенно актуально в условиях, когда только за неполный 2022 год количество уникальных фейков в Сети стало сопоставимо с числом недостоверной информации за 2020 и 2021 годы вместе взятые, отмечают эксперты. Такая динамика, по их мнению, связана не только с ростом числа СМИ, распространяющих недостоверную информацию, но с участившимися случаями манипуляции статистикой, а также неправильной интерпретацией происходящих в мире событий.

«Сегодня поток ежедневных фейковых новостей может исчисляться тысячами сообщений в день, поэтому навыки грамотной работы с информацией становятся одними из самых востребованных soft skills для современного человека. В этом году мы подписали с АНО «Диалог Регионы» соглашение о создании совместных образовательных программ для обучения госслужащих коммуникациям в цифровой среде. Запуск программы по фактчекингу — это логическое продолжение нашей совместной работы в сфере развития экспертной коммуникации с широкой аудиторией», — поделился старший директор по коммуникациям, директор Центра бренд-медиа НИУ ВШЭ Андрей Лавров.

Примеры разборов фейков и полезные материалы по фактчекингу можно прочесть на сайте lapsha.media и в социальных сетях «Лапши», а также в разделе «Экспертиза» на портале НИУ ВШЭ, на сайте HSE Daily и в экспертном телеграм-канале «Для понимания».

