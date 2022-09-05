Российская пенсионерка с внуком ушла в тайгу и пропала

В Кузбассе 250 человек отправили на поиски ушедшей в тайгу два дня назад бабушки с внуком

В Кузбассе около 250 человек отправили на поиски бабушки с внуком, которые ушли за грибами в тайгу два дня назад и пропали. Об этом говорится на сайте ГУ МВД России по Кемеровской области.

Сообщение о пропаже 63-летней женщины и ее десятилетнего внука поступило в дежурную часть ОВД России еще 3 сентября. Полицейские организовали поисковую операцию при участии волонтеров, спасателей и местных жителей.

5 сентября по указанию начальника ГУ МВД России по Кемеровской области генерал-лейтенанта полиции Игоря Иванова группировка по поиску была увеличена, ее численность составила около 250 человек.

«Поисковые мероприятия не прекращаются уже двое суток, однако до настоящего времени местонахождение заблудившихся в тайге не установлено», — говорится в сообщении.

Ранее на озере Увильды в Челябинской области пропала семья с двумя маленькими детьми. Последний раз их видели в резиновой лодке, на которой они уплыли в неизвестном направлении.