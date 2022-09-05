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Появились подробности о выбившем дочери зубы россиянине

«Пятый канал»: история о выбитых дочери москвичом зубах оказалась выдумкой опекунов

Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ

Сообщение о москвиче, который выбил своей семилетней дочери зубы из-за жалоб, оказалось выдумкой новых опекунов ребенка. Подробности этой истории сообщает Пятый канал.

По данным издания, дети уже давно не живут с биологической семьей из Москвы, так как пару лишили родительских прав. Опекунство над детьми оформила пара из Ростова-на-Дону. В какой-то момент новые родители испугались, что москвичи решат забрать у них детей, и стали писать на семейную пару жалобы в надзорные органы.

Как сообщает Пятый канал, итоги проведенной проверки показали, что ни один из «фактов» жизни детей с биологической семьей, о котором сообщали опекуны, не подтвердился. Начата ли проверка наличия в действиях опекунов состава статьи 306 УК РФ («Ложный донос»), не сообщается.

Ранее издание рассказывало, что мужчина нанес девочке несколько ударов ногой в голову из-за того, что та пожаловалась на голод. При избиении присутствовала мать ребенка, однако вмешиваться в происходящее не стала. Также Пятый канал со ссылкой на источники сообщал, что москвич пытался склонить 10-летнего сына к употреблению алкоголя, а также приучил другого ребенка к азартным играм

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Валерий Розенберг
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