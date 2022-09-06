Начались съемки нового оригинального сериала Okko «Открытый брак»

Начались съемки сериала Okko «Открытый брак» с Мариной Александровой и Антоном Васильевым

В Москве стартовали съемки сериала «Открытый брак» продюсерской компании «Лампа» и онлайн-кинотеатра Okko с Мариной Александровой и Антоном Васильевым в главных ролях. Режиссером откровенной истории о жизни семейной пары выступит Иван Китаев («Универ», «Бывшие», «Без правил»). В сериале также сыграют Владимир Яглыч, Полина Максимова, Гоша Куценко, Юлия Гаврилина, Кирилл Плетнев и Константин Крюков.

Сериал рассказывает о супружеской паре — Севе и Оксане. Им за сорок, у них трое детей, большая квартира в центре Москвы, сложившиеся карьеры. Завидная жизнь для родных и близких. Они — образцовая пара. Но, оказавшись в гуще нахлынувших проблем, мелких конфликтов, накопившихся претензий и низкой самооценки, Оксана изменяет Севе впервые за 20 лет брака и признается в этом мужу. Привычный, стремительный ритм жизни со своими буднями и круговертью дней замирает, как в кино, и Оксана задает себе вопросы, ответов на которые она так боялась последние годы — кто она, чего она хочет, счастлива ли она? Вместо неизбежной драмы Оксана предлагает Севе попробовать открытый брак.

«История, которая происходит с главными героями Оксаной и Севой, погружает нас в вечные вопросы о любви, верности, предательстве, привязанностях, страстях, на которые никогда нет однозначных ответов. Каждый человек мучительно ищет эти ответы сам, проходит свой собственный непростой путь. Меня подкупило, что в сценарии обо всем этом рассказано с юмором, легко, иронично. В нем гармонично сочетаются серьезные драматические переживания героев и откровенно комедийные забавные ситуации. Синтез разных жанров, стык смешного и серьезного, баланс между правдой жизни и выразительным художественным вымыслом — привлекательная и сложная задача для режиссера и актеров. Я прочитал сценарий и подумал — предложу продюсерам тех своих любимых актеров, которых увидел в этой истории и с которыми очень хочу работать. Если согласятся, возьмусь!» — рассказал Китаев.

Съемки проекта пройдут в Москве и Московской области и продлятся до конца декабря. Премьера «Открытого брака» в онлайн-кинотеатре Okko состоится в 2023 году.

