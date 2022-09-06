Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Швейцарцам пригрозили тюрьмой за слишком теплые дома зимой

Швейцарцев будут сажать в тюрьму за температуру в домах выше 19 градусов зимой

Фото: Christian Hartmann / Reuters

Швейцарцам, которые предстоящей зимой нарушат правительственные директивы при нехватке газа в стране, грозит штраф и тюремное заключение сроком до трех лет. Это изданию Blick подтвердил пресс-секретарь министерства экономики Маркус Спурндли.

Он указал, что наказание ждет тех жителей, в чьих домах в случае умышленного нарушения температура воздуха окажется выше 19 градусов. «Нарушения закона о снабжении всегда являются правонарушениями или даже преступлениями и должны преследоваться по умолчанию», — объяснил чиновник.

В стране для экономии электроэнергии запрещается использование инфракрасных обогревателей. Сауны и бассейны должны оставаться холодными.

Искать нарушителей собираются выборочными проверками. При этом власти пообещали не устраивать «широкую охоту на энергетических грешников».

Ранее сообщалось, что многие жители Франции, столкнувшись с ростом цен на газ и электроэнергию, решили отапливать дома дровами предстоящей зимой. Предприятия по производству дров работают в полную мощность, поток заказов не прекращается, а продажи дровяных печей за год выросли в полтора раза. Отмечается, что возросшие запросы клиентов связаны с опасениями возможного дефицита, а также стремлением не платить больше с приближением зимы.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
США заявили о планах Индии обсуждать потолок цен на российскую нефть
Исследована эмоциональность равнодушных к природе людей
В Италии раскритиковали договор Германии и Франции по газу и электроэнергии
Стало известно о сомнениях ЕС относительно ограничения цены на российский газ
Главный поставщик газа Великобритании запросил многомиллиардные кредиты
Эмили Ратаковски снялась в красном бикини на пляже
Стало известно о просьбе Венгрии снять санкции с трех российских миллиардеров
В США допустили долгое отсутствие своего посла в России
Экс-глава ЕКА оценил сотрудничество России и Запада
Еще пяти судам с продовольствием разрешили выход с Украины
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.