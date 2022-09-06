Швейцарцам пригрозили тюрьмой за слишком теплые дома зимой

Швейцарцев будут сажать в тюрьму за температуру в домах выше 19 градусов зимой

Швейцарцам, которые предстоящей зимой нарушат правительственные директивы при нехватке газа в стране, грозит штраф и тюремное заключение сроком до трех лет. Это изданию Blick подтвердил пресс-секретарь министерства экономики Маркус Спурндли.

Он указал, что наказание ждет тех жителей, в чьих домах в случае умышленного нарушения температура воздуха окажется выше 19 градусов. «Нарушения закона о снабжении всегда являются правонарушениями или даже преступлениями и должны преследоваться по умолчанию», — объяснил чиновник.

В стране для экономии электроэнергии запрещается использование инфракрасных обогревателей. Сауны и бассейны должны оставаться холодными.

Искать нарушителей собираются выборочными проверками. При этом власти пообещали не устраивать «широкую охоту на энергетических грешников».

Ранее сообщалось, что многие жители Франции, столкнувшись с ростом цен на газ и электроэнергию, решили отапливать дома дровами предстоящей зимой. Предприятия по производству дров работают в полную мощность, поток заказов не прекращается, а продажи дровяных печей за год выросли в полтора раза. Отмечается, что возросшие запросы клиентов связаны с опасениями возможного дефицита, а также стремлением не платить больше с приближением зимы.