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Россиянам раскрыли секреты правильной сушки грибов

Шеф-повар Алексей Ляхов посоветовал при сушке защищать грибы от насекомых

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Во время сушки любые продукты могут быть испорчены насекомыми, и грибы не исключение, рассказал шеф-повар кафе фермерской кухни «Ферма» на ВДНХ Алексей Ляхов. Отвечая на вопросы «Ленты.ру», он раскрыл россиянам секреты правильного процесса сушки грибов.

По словам Ляхова, во время подготовки грибов к сушке их надо тщательно промыть. Затем грибы нанизывают на прочную нить и подвешивают в хорошо проветриваемом помещении. Он также посоветовал защищать грибы от насекомых, способных испортить заготовки: для этого нужно выбрать недоступное для вредителей место.

Грибы также можно разложить на сито или москитную сетку с деревянной окантовкой в один слой и сушить несколько дней

Алексей ЛяховШеф-повар

Шеф-повар отметил, что во всех случаях грибы сначала лучше подвялить на солнце при температуре 40-45 градусов Цельсия, а затем досушивать до готовности при 50-60 градусов Цельсия. При более высокой температуре досушивания грибы начинают терять цвет, вкус и аромат, пояснил он.

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Для того чтобы со временем при малейшей влажности грибы не отсырели и не покрылись плесенью, во время заготовки их важно досушить до конца, рассказал Ляхов.

Ранее россиян предостерегли от опасного способа сбора грибов. По словам эксперта медицинской лаборатории Екатерины Кашух, сбор грибов в пакет может привести к отравлению.

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Вера Владзиевская
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