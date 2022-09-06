Названа причина ежегодного выпуска новых смартфонов

CNet: Apple и Samsung ежегодно выпускают новые смартфоны из-за выгоды и спроса

Компании по производству смартфонов выпускают новые флагманы ежегодно по причине собственной выгоды. Об этом сообщает издание CNet.

Журналисты тематического портала попытались ответить на вопрос, почему Apple, Samsung и другие IT-компании ежегодно выпускают новые устройства. По словам авторов, компании не только видят в этом собственную выгоду, но и ориентируются на спрос на рынке.

Специалисты заметили, что с 2016 по 2018 год владельцы смартфонов в США стали обновлять свои устройства реже. Если раньше потребители покупали новые аппараты раз в 22 месяца, то к концу 2018 года цикл обновления составил 24 месяца. Также современные флагманы стали стоить дороже — в этой связи ежегодный выпуск топовых устройств кажется нелогичным.

Авторы назвали причины, по которым производители девайсов каждый год представляют новое поколение своих смартфонов. По словам журналистов, пользователи хотят иметь возможность в любой момент приобрести новый девайс — в случае поломки, потери или устаревания актуального устройства. Также на желание потребителей влияет реклама: «Вы скрыто этого хотите, просто наслаждаясь улучшенной камерой или большим экраном».

Кроме того, специалисты заметили, что многие компании — например, Apple — выпускают свои гаджеты осенью. Это связано со скорым наступлением рождественского сезона и необходимостью приобретения подарков.

Ранее источники Bloomberg рассказали, что на презентации 7 сентября Apple покажет новые смартфоны, смарт-часы и наушники. Ожидается, что компания анонсирует линейку iPhone 14, Apple Watch и AirPods Pro.