Названа причина ежегодного выпуска новых смартфонов
Компании по производству смартфонов выпускают новые флагманы ежегодно по причине собственной выгоды. Об этом сообщает издание CNet.
Журналисты тематического портала попытались ответить на вопрос, почему Apple, Samsung и другие IT-компании ежегодно выпускают новые устройства. По словам авторов, компании не только видят в этом собственную выгоду, но и ориентируются на спрос на рынке.
Специалисты заметили, что с 2016 по 2018 год владельцы смартфонов в США стали обновлять свои устройства реже. Если раньше потребители покупали новые аппараты раз в 22 месяца, то к концу 2018 года цикл обновления составил 24 месяца. Также современные флагманы стали стоить дороже — в этой связи ежегодный выпуск топовых устройств кажется нелогичным.
Авторы назвали причины, по которым производители девайсов каждый год представляют новое поколение своих смартфонов. По словам журналистов, пользователи хотят иметь возможность в любой момент приобрести новый девайс — в случае поломки, потери или устаревания актуального устройства. Также на желание потребителей влияет реклама: «Вы скрыто этого хотите, просто наслаждаясь улучшенной камерой или большим экраном».
Кроме того, специалисты заметили, что многие компании — например, Apple — выпускают свои гаджеты осенью. Это связано со скорым наступлением рождественского сезона и необходимостью приобретения подарков.
Ранее источники Bloomberg рассказали, что на презентации 7 сентября Apple покажет новые смартфоны, смарт-часы и наушники. Ожидается, что компания анонсирует линейку iPhone 14, Apple Watch и AirPods Pro.