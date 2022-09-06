В России назвали фейком сообщения о закупке вооружений у Северной Кореи

Постпред в ООН Небензя назвал фейком сообщения о закупке Россией вооружений у КНДР

Постоянный представитель Российской Федерации при ООН и в Совете Безопасности ООН Василий Небензя опроверг сообщения о якобы закупке Россией вооружений у Северной Кореи. Об этом сообщает ТАСС.

«Это очередной циркулирующий фейк», — заявил он журналистам.

Ранее военный эксперт Алексей Леонков предположил, что подобные публикации в западных СМИ появляются, чтобы создать впечатление нехватки в РФ средств для продолжения специальной военной операции на Украине. «Это такая же попытка вброса якобы от разведки, что и тема с беспилотниками из Ирана. Цель этих вбросов — поддержать тему, что у нас якобы все ракеты закончились», — отметил он.

6 сентября газета The New York Times со ссылкой на разведку США сообщила, что Россия начала закупки снарядов и ракет у КНДР из-за санкций, которые якобы «серьезно ограничили цепочки поставок».