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МАГАТЭ сообщила о повреждениях на Запорожской АЭС в результате обстрелов

Глава МАГАТЭ Гросси сообщил о повреждениях на Запорожской АЭС в результате обстрелов

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Запорожская АЭС (ЗАЭС) в результате обстрелов получила повреждения. Это признал генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси, передает ТАСС.

В своем докладе по итогам посещения ЗАЭС в составе международной делегации он назвал атаки на станцию неприемлемыми. Гросси указал, что все системы АЭС должны полноценно функционировать.

6 сентября МАГАТЭ опубликовало отчет по итогам миссии на ЗАЭС. В обнародованном докладе, в частности, говорится, что обстрелы станции и ее окрестностей необходимо прекратить для поддержания физической целостности ЗАЭС.

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Марина Совина
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