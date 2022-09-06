Трихолог оценила популярный лайфхак с мытьем головы кофе

Трихолог Томас: тиктокеры зря моют голову растворимым кофе ради мягких и гладких волос

Тиктокеры зря моют голову растворимым кофе ради мягких и гладких волос, заявила трихолог, основательница клиники восстановления волос Симон Томас. Популярный лайфхак с мытьем головы она оценила в беседе с изданием The Mirror.

Поводом для обсуждения стал популярный ролик пользовательницы TikTok @anneli.bv. В нем девушка по имени Анна уверяла, что добавляет растворимый кофе в шампунь, чтобы крупные гранулы помогали отшелушивать омертвевшие частицы кожи головы. По ее утверждению, это способствует росту волос.

Томас отметила, что этот лайфхак не работает. «Кофеин действует на кожу головы раздражающе, что может потенциально стимулировать кровообращение. Но нет, волосы не станут более мягкими и гладкими, если добавлять в шампунь кофе», — сказала трихолог.

Специалистка добавила, что для улучшения качества волос нужно пересмотреть рацион и режим дня. «Сбалансированное питание, достаточное количество воды, спорт и забота о себе — залог прекрасных волос, а вот выливать чашку кофе на локоны совершенно бесполезно», — заключила она.

Ранее врач-дерматолог Елена Агафонова предупредила об опасности мытья головы во время болезни с высокой температурой. Она указала на то, что такая процедура может привести к усугублению воспалительных процессов в организме.