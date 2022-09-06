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Любимая вещь принцессы Дианы стала модным трендом

The Symbol: цветные колготки, которые носила в 1980-х годах принцесса Диана, стали трендом

Фото: Shutterstock

Редакторы журнала The Symbol назвали модным трендом вещь, которую особенно любила носить Диана, мать британских принцев Уильяма и Гарри. Соответствующий материал появился на сайте издания.

Речь идет о цветных колготках. Отмечается, что данный предмет гардероба принцесса Диана предпочитала носить в тон своим нарядам. Подобным модным приемом королевская особа пользовалась в 1980-х годах.

На данный момент, по словам экспертов, цветные колготки стали популярными благодаря осенне-зимним коллекциям одежды и аксессуаров таких люксовых марок, как Sportmax, Valentino, Giambattista Valli и Lanvin. На подиуме модели продемонстрировали однотонные образы с сочетанием упомянутой вещи.

Ранее в сентябре модный стилист Рошель Уайт раскрыла причину подражания Кейт Миддлтон и Меган Маркл своей свекрови, принцессе Диане. По словам специалиста, мать британских принцев Уильяма и Гарри известна как «народная принцесса» и являлась иконой стиля. Миддлтон и Маркл, в свою очередь, до сих пор вдохновляются ее образами. «Кейт и Меган демонстрируют уважение к покойной принцессе Диане в своих нарядах, — заявила стилист. — Каждый образ, который они демонстрировали публике, был смесью повседневности, шика, стиля и элегантности».

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Мария Винар
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