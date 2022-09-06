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В США нашли тело пропавшей внучки миллиардера

Daily Mail: тело внучки миллиардера Джозефа Оргилла III Элизы Флетчер нашли в США

Кадр: WREG News Channel 3 / YouTube

В США после нескольких дней поисков внучки миллиардера Джозефа Оргилла III обнаружили тело женщины. Источники в правоохранительных органах подтвердили Daily Mail, что погибшая является пропавшей Элизой Флетчер, родственницей магната и основателя компании Orgill Inc.

Причина смерти женщины устанавливается.

В официальном аккаунте полиции Мемфиса в Twitter также подтвердили личность погибшей и подчеркнули, что ранее задержанный Клеота Эбстон обвиняется в похищении, а также умышленном убийстве первой степени.

34-летняя Элиза Флетчер пропала в пятницу, 2 сентября, во время пробежки в городе Мемфис, штат Теннесси. Женщину похитили около 4:20 утра. Неизвестные затолкали ее в темный внедорожник и увезли в неизвестном направлении. Отмечалось, что полиция уже задержала подозреваемого. Им оказался 38-летний Клеота Эбстон.

Известно, что Флетчер была воспитательницей детского сада. Женщина являлась наследницей фирмы Orgill Inc., годовой объем продаж которой составляет более трех миллиардов долларов.

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Варвара Кошечкина
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