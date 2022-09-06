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Побывавший в плену на Украине российский моряк вернулся домой

Москалькова сообщила об освобождении одного из удерживаемых на Украине российских моряков

Фото: пресс-служба Совета Федерации РФ / РИА Новости

Побывавший в украинском плену российский моряк освобожден. После возвращения на родину ему начали оказывать медицинскую помощь, сообщила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова, чьи слова приводит РИА Новости.

«Благодаря компетентным органам освобожден один из моряков, который незаконно среди других удерживался на корабле "Рондо" в Измаиле», — заявила омбудсмен, выразив надежду, что остальные пленные также будут освобождены.

Ранее уполномоченный по правам человека призвала компетентные органы ускорить решение вопроса по возвращению на родину 67 российских моряков, удерживаемых в украинском Измаиле.

По ее словам, нахождение в замкнутом пространстве негативно сказывается на психологическом здоровье моряков. Также она добавила, что пленных охраняют представители силовых структур Украины.

Позднее Москалькова сообщила, что среди находящихся в плену моряков пять человек тяжело больны. Среди них сердечник, а также два человека с психическими заболеваниями.

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Никита Абрамов
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