Неизвестный обстрелял здание Мосгорсуда, полиция проводит проверку

Неизвестный обстрелял здание Мосгорсуда, полиция проводит проверку по факту случившегося. Об этом во вторник, 6 сентября, пишет РЕН ТВ.

Отмечается, что, по предварительным данным, стрельба велась из пневматического оружия, произведено не менее трех выстрелов. Сотрудники суда обнаружили следы от пуль в окне на шестом этаже здания.

Ранее, 3 сентября, сообщалось, что в Ижевске мужчина попытался поджечь отдел полиции №2, бросив в него бутылки с зажигательной смесью, и ранил двоих сотрудников МВД.