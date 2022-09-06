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Неизвестный обстрелял здание Мосгорсуда

Неизвестный обстрелял здание Мосгорсуда, полиция проводит проверку

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Неизвестный обстрелял здание Мосгорсуда, полиция проводит проверку по факту случившегося. Об этом во вторник, 6 сентября, пишет РЕН ТВ.

Отмечается, что, по предварительным данным, стрельба велась из пневматического оружия, произведено не менее трех выстрелов. Сотрудники суда обнаружили следы от пуль в окне на шестом этаже здания.

Ранее, 3 сентября, сообщалось, что в Ижевске мужчина попытался поджечь отдел полиции №2, бросив в него бутылки с зажигательной смесью, и ранил двоих сотрудников МВД.

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Елизавета Новикова
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