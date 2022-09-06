Пьяная блогерша набила тату в честь подруги и наутро пожалела об этом

Блогерша Тейлор Берк протрезвела и пожалела о набитом в честь подруги тату

Пьяная блогерша Тейлор Берк набила тату в честь лучшей подруги на отдыхе и пожалела о содеянном, когда протрезвела. Соответствующий ролик появился в ее TikTok-аккаунте.

Девушка рассказала, что во время поездки с друзьями в курортный город Магалуф в Испании она выпила несколько стаканов с алкогольными напитками и решила отправиться в тату-салон, чтобы набить на коже имя приятельницы Мэг. Однако, по словам юзерши, наутро она осознала, что надпись выглядит не так хорошо, как она ожидала.

Так, на размещенных кадрах Берк продемонстрировала нижнюю часть большого пальца ноги, на котором были расположены неровные буквы разного размера. «Когда ты делаешь татуировку с именем своей лучшей подруги и не понимаешь, насколько это ужасно, пока не проснешься трезвой», — заявила девушка.

В августе сообщалось, что блогерша Алайна Николь решила сделать парные татуировки с подругой и расплакалась из-за неудачного результата. Девушка рассказала, что отправилась с приятельницей на отдых, где они решили нанести на кожу изображения крыльев бабочки. Однако работа мастера в салоне сильно ее расстроила. «Когда вы с лучшей подругой просите одинаковые симпатичные тату, а вместо этого получаете мужские гениталии. (...) Я плакала, наверное, час, после того как увидела рисунок на руке», — заявила юзерша.