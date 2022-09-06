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Пьяная блогерша набила тату в честь подруги и наутро пожалела об этом

Блогерша Тейлор Берк протрезвела и пожалела о набитом в честь подруги тату

Фото: @taylorburke88

Пьяная блогерша Тейлор Берк набила тату в честь лучшей подруги на отдыхе и пожалела о содеянном, когда протрезвела. Соответствующий ролик появился в ее TikTok-аккаунте.

Девушка рассказала, что во время поездки с друзьями в курортный город Магалуф в Испании она выпила несколько стаканов с алкогольными напитками и решила отправиться в тату-салон, чтобы набить на коже имя приятельницы Мэг. Однако, по словам юзерши, наутро она осознала, что надпись выглядит не так хорошо, как она ожидала.

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Так, на размещенных кадрах Берк продемонстрировала нижнюю часть большого пальца ноги, на котором были расположены неровные буквы разного размера. «Когда ты делаешь татуировку с именем своей лучшей подруги и не понимаешь, насколько это ужасно, пока не проснешься трезвой», — заявила девушка.

В августе сообщалось, что блогерша Алайна Николь решила сделать парные татуировки с подругой и расплакалась из-за неудачного результата. Девушка рассказала, что отправилась с приятельницей на отдых, где они решили нанести на кожу изображения крыльев бабочки. Однако работа мастера в салоне сильно ее расстроила. «Когда вы с лучшей подругой просите одинаковые симпатичные тату, а вместо этого получаете мужские гениталии. (...) Я плакала, наверное, час, после того как увидела рисунок на руке», — заявила юзерша.

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Алина Гостева
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